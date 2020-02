(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Avvio di giornata stabile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale segna 13o punti base come ieri sera. Il tasso di rendimento per il decennale italiano scende allo 0,88%. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA.

