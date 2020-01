Non tutto è perduto per il Tribunale di Sora la cui chiusura ha generato non poche difficoltà sia per la città volsca che per i comuni limitrofi.

Continua a leggere >>>>> Sora, possibile riapertura dei tribunali soppressi, Serena Petricca 'sprona' il sindaco: "Basta dormire"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...