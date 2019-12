Quasi un’impresa su tre ha realizzato o ha in programma di realizzare corsi di formazione 4.0 per il proprio personale. Tuttavia, ancora il 64% degli imprenditori non ha valutato la possibilità di avviare attività formative per favorire la digital transformation.

Continua a leggere >>>>> Solo un’impresa su tre punta sulla formazione: ecco i dati del test Selfi 4.0

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...