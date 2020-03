Si allunga di giorno in giorno l’elenco di coloro che hanno deciso di raccogliere l’appello lanciato da MID (Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) e AgID (Agenzia per l’Italia digitale) per offrire gratuitamente risorse, contenuti e servizi a …

Continua a leggere >>>>> Solidarietà Digitale: B2YOU offre Smartworking.me

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...