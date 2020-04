Il regime forfetario può essere applicato a un soggetto non residente, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di …

