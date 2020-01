Societe Generale Securities Services nomina Roberto Pecora amministratore delegato e country head di SGSS(SGSS in Italia). Pecora, si legge in una nota, riporta al consiglio di amministrazione di SGSS e lavorerà in allineamento con David Abitbol, …

