Snam ha chiuso il 2019 in positivo. Ricavi in aumento, per totali 2,6 miliardi di euro, +3% rispetto al 2018. Margine operativo lordo (ebitda) idem, a quota 2,17 miliardi di euro. Stesso discorso per l’utile operativo (ebit), che ha toccato quota 1,42 miliardi di euro …

