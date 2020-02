La Skoda Enyaq sarà il prossimo modello elettrico della casa ceca: si tratta del SUV compatto a zero emissioni, basato sulla nuova piattaforma modulare elettrificata MEB. Non c’è ancora una data per la presentazione di questa nuova auto, però sia il debutto …

