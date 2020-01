Denunciato per evasione fiscale un imprenditore di Carini che con la sua ditta di trasporti ha occultato ricavi per un milione di euro negli ultimi quattro anni e evaso imposte per 700 mila euro al fisco. Inoltre faceva lavorare 4 dipendenti totalmente in nero e ne …

