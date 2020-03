MILANO, 5 marzo (Reuters) – Il gruppo Sia, controllato da Cdp Equity, ha nominato JP Morgan come “advisor finanziario di riferimento per tutte le operazioni straordinarie, compresa l’eventuale quotazione della società”. E’ quanto si legge in una nota, dove si …

