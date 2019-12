I clienti elettrici nel regime di maggior tutela dal primo di gennaio spenderanno meno in bolletta. Arera, l’Authority per l’Energia ha infatti comunicato aumenti limitati per il gas (+0,8%) e diminuzione sensibile per l’elettricità (-5,4%). Ma solo per chi è rimasto …

