Il marchio spagnolo (gruppo Volkswagen) ha convertito in una settimana la linea di produzione della Leon per reagire alla pandemia. Al lavoro 150 dipendenti. Dalle automobili alle mascherine. Seat risponde all’emergenza sanitaria mondiale convertendo in …

