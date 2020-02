Terremoto nel Tirreno, la scossa sentita in Sardegna: magnitudo 3.5 all'altezza di Budoni in linea d'aria. La scossa è avvenuta in mare, sul Tirreno alle …

Continua a leggere >>>>> Scossa di terremoto nel Tirreno, sentita in Sardegna: magnitudo 3.5 all'altezza di Budoni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...