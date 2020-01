In questi giorni, su diversi siti e giornali si è tornati a parlare di debito. Noi lo facciamo spesso visto che il bubbone è sempre più grande ed il problema, di per se, viene sempre rimandato in avanti ma…con gli interessi. E in questo caso non possiamo parlare …

Continua a leggere >>>>> SCOPPIA la bomba del DEBITO. Anzi no, per niente.

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...