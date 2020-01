La potente arma in mano all'Ue per fronteggiare le minacce di Trump … che erano stati fondamentali per l'affermazione elettorale di Donald Trump.

Continua a leggere >>>>> Scontro Airbus-Boeing, rischio escalation dei dazi. La potente arma in mano all'Ue per fronteggiare …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...