Il gruppo petrolifero ha registrato un utile netto in flessione dell’81% a 26,2 milioni di euro. Il dividendo per i soci sarà di 0,04 euro per azione. Approvato il piano industriale al 2023. di Monica D’Ascenzo. 2 marzo 2020 …

Continua a leggere >>>>> Saras, ricavi e redditività in calo nel 2019

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...