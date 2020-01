Un altro TV appartenente alla categoria Lifestyle, già un successo in Corea del Sud e che arriverà anche da noi in Occidente: The Sero. Letteralmente …

Continua a leggere >>>>> Samsung al CES 2020 presenta TV 8K ed The Sero, lo schermo che può essere utilizzato anche in …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...