“Il Salone di Ginevra, ad oggi, si farà. Siamo in contatto con l’OMS e col Dipartimento federale della salute che ci conferma che non c’è nessuna ragione per annullare la manifestazione. La Svizzera non ha avuto un solo caso di Coronavirus e in Europa c’è …

Continua a leggere >>>>> Salone di Ginevra, confermato nonostante il Coronavirus. Turrettini: “Vogliamo restare gli unici in Europa”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...