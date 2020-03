(Teleborsa) – Il legame tra petrolio e Saipem non è più stretto come un tempo. Lo ha affermato Stefano Cao AD di Saipem in un’intervista a La Stampa. “Vorremmo far capire alla Borsa che ormai il legame fra il prezzo del petrolio e i nostri conti aziendali non è …

Continua a leggere >>>>> Saipem, Cao: “Non siamo più legati al petrolio”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...