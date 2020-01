Saipem ha acquisito una tecnologia proprietaria per la cattura di CO2 dalla società canadese CO2 Solutions Inc. (CSI). CSI è una società leader nell’innovazione per la cattura della CO2 promossa da enzima, perseguendo lo sviluppo e la …

Continua a leggere >>>>> Saipem: acquisita una tecnologia per la cattura della CO2

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...