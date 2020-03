Ryanair, Wizz Air ed Easyjet cancellano i voli da e per l’Italia. La compagnia irlandese ha annunciato la sospensione dell’intero programma di voli da/per la penisola e sul territorio nazionale, a seguito alle misure messe in atto dal governo per contenere la …

