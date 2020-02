Scadenza in vista per il pagamento della nuova rata della rottamazione-ter. Il termine è fissato al 28 febbraio e riguarda oltre un milione di contribuenti. L’importo dovuto è quello comunicato nel piano dei pagamenti, disponibile in copia, con i relativi bollettini, …

