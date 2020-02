Il 28 febbraio 2020 scade il termine per il pagamento della rata della cosiddetta rottamazione “delle cartelle”, secondo quanto previsto dal piano dei pagamenti comunicato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Dunque, “Save the Date” e vediamo come …

Rottamazione Ter, in arrivo la prossima scadenza della rata

