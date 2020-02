Vogliono una società in cui le donne non abbiano gli stessi diritti degli uomini?”, così in una nota l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Daniela …

Continua a leggere >>>>> Rondinelli(M5S): "Per Lega le donne non devono averestessi diritti degli uomini"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...