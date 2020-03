Alcune utili informazioni per inquadrare al meglio la situazione con la nota catena che consegna a domicilio. 20 Marzo 2020 di Pasquale Funelli. Esselunga. In questi mesi ci siamo concentrati sul mondo Esselunga a più riprese soprattutto per alcune offerte …

Continua a leggere >>>>> Ritardi e novità con la spesa online a domicilio di Esselunga: le ultime il 20 marzo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...