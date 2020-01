Sabato 11 gennaio alle 15 in piazza Antonini a Udine il Comitato per l'Autonomia e il rilancio del Friuli, il Gruppo per l'Università e i territori del Friuli, …

Continua a leggere >>>>> Rilancio del Friuli: serve un deterrente politico

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...