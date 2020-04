Il terremoto del 2009 a L'Aquila, del 2012 in Emilia e del 2016 a Norcia (ma vale per tanti altri forti terremoti avvenuti in periodi recenti e/o storici) si sono …

Continua a leggere >>>>> Ricostruzione Italia: non impariamo mai niente

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...