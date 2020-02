Sono ancora disponibili, e ritirabili gratuitamente, i contenitori per l’olio alimentare esausto in Comune di Udine. Ma i cittadini sanno come raccogliere e smaltire l’olio esausto alimentare per evitare gravissimi danni all’ambiente? Net e Comune di Udine …

Continua a leggere >>>>> Riciclo olio vegetale domestico: la Net distribuisce i contenitori gratuitamente

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...