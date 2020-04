Il Mef ha depositato nella notte le liste per il rinnovo dei cda in scadenza delle prime 4 quotate di Stato, Enel, Eni, Leonardo e Poste. Restano i ceo, compreso Claudio Descalzi di Eni, uscito indenne dal tentato blitz in seno ai 5 Stelle. Cambiano 3 presidenti …

