Lui mi pagava, mi faceva dormire a casa sua e mi dava da mangiare. In sei mesi ho raccolto la cifra necessaria per pagarmi da solo il viaggio in …

Continua a leggere >>>>> Repubblica: “Abù, dal barcone fino al Licata «Ho avuto paura, ora sono felice»”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...