“Trasformiamo questo momento di crisi per il Coronavirus in un’opportunità per trasformare l’auto, rendendola più dinamica, frizzante e digitale.” Parola di Francesco Fontana Giusti. In casa Renault le idee sono chiarissime: non lasciarsi abbattere dalla crisi …

