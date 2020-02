(Teleborsa) – I consumi del Regno Unito a gennaio superano le attese degli analisti. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, hanno evidenziato una crescita su base …

Continua a leggere >>>>> Regno Unito, impennata delle vendite retail a gennaio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...