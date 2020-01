BARI – Si conoscerà il 20 gennaio il nome del candidato governatore del Movimento 5 Stelle. Dopo le candidature aperte, è arrivato il tempo della …

Continua a leggere >>>>> Regionali, in 15 in corsa per il M5S. Si vota il 20

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...