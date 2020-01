Una bella notizia per il popolo delle piccole partite iva. Il nuovo credito d’imposta per la deduzione in seguito all’acquisto di beni strumentali sarà valido anche per i soggetti a partita IVA in regime forfettario. Essi potranno, finalmente, avvalersi di uno sgravio …

Continua a leggere >>>>> Regime Forfettario, diventa possibile dedurre cellulari, pc, arredo e altro

