La legge di Bilancio 2020 ha prorogato anche per l’anno prossimo l’esenzione dall’IRPEF e dalle relative addizionali per i redditi dominicali e i redditi agrari prodotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per il 2021, invece, i redditi …

Continua a leggere >>>>> Redditi dei terreni senza IRPEF anche nel 2020

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...