(Teleborsa) – Recordati ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l’immissione in commercio di Isturisa (osilodrostat) indicato per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia di Cushing per i quali l’intervento chirurgico non e` …

