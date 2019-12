Il locale lavanderia è uno spazio in casa organizzato per rendere la fase del bucato semplice e veloce. Anche se si pensa che sia adatta solo se si hanno case di grandi dimensioni, anche in quelle piccole è possibile organizzare uno spazio lavanderia.

Continua a leggere >>>>> Realizzare la stanza lavanderia nelle case piccole

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...