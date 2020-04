Ci sono 15 giorni di tempo in più per andare dal proprio assicuratore a rinnovare la polizza RC auto ma non c’è la sospensione dei primi assicurativi. L’attuale disciplina normativa in tema di assicurazioni, all’art. 170-bis del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice …

Continua a leggere >>>>> RC auto: solo la compagnia assicurativa può sospendere i premi

