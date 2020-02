MILANO – Nessun rinvio per l’Rc auto familiare, il meccanismo che estenderà la classe di merito più vantaggiosa nel nucleo anche a veicoli diversi, come gli scooter. Gli emendamenti al decreto Milleproroghe che proponevano uno slittamento dell’entrata in …

Continua a leggere >>>>> Rc auto familiare, nessun rinvio. Cimbri (Unipol): “Misura populista, pagheranno i più poveri”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...