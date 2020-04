ROMA – Nel settore della rc auto, oltre alle facilitazioni introdotte dalle recenti normative, le compagnie “metteranno in campo delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei …

Continua a leggere >>>>> Rc auto, compagnie pronte a iniziative per assicurati. Ania, restituire a collettività benefici del calo incidenti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...