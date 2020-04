Monoruota da 50 km/h: ma siamo pazzi? Ci innamorammo della mobilità elettrica per tre motivi: è efficiente, è pulita, è razionale. Beh, guardate questo filmato e diteci cosa resta della nostra filosofia elettrica in aggeggi come questo.

Continua a leggere >>>>> Questi pazzi, pazzi monoruota da 50 km all’ora

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...