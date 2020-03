di Jonathan Ponciano per Forbes.com. Le crescenti perdite del mercato nel mezzo della pandemia di Coronavirus hanno spazzato via 293 miliardi di dollari dalle fortune delle 20 persone più ricche del mondo in poco più di un mese, calcola Forbes. Quando …

