"Giovanni Falcone non credeva alla mia colpevolezza, egli stesso mi disse che ha dovuto procedere ugualmente nei miei confronti per via delle …

Continua a leggere >>>>> Quando Buscetta disse: "La mafia non fa agire 2 fascisti per far ammazzare Piersanti Mattarella"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...