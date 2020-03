(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 31 mar – Il consiglio di amministrazione di Prysmian ha deciso ieri di ridurre il dividendo a 0,25 euro per azione, rispetto ai 0,5 per azione originariamente previsti, e si riserva di valutare l’eventuale distribuzione del …

