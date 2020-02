Bene per il Codacons il provvedimento cautelare adottato dall’Antitrust nei confronti della società Sixthcontinent Europe S.r.l., ma ora l’associazione chiede rimborsi in favore dei consumatori ed è pronta a scendere in campo a tutela degli utenti coinvolti.

