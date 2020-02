Futures sugli indici azionari americani in forte calo, dopo che le autorità sanitarie federali degli Stati Uniti hanno comunicato il primo caso di coronavirus negli Usa di origine sconosciuta. Il CDC ha confermato di non conoscere come una persona infettata dal …

Continua a leggere >>>>> Primo caso coronavirus di origine sconosciuta in Usa, futures Dow Jones -430 punti. Trump non basta

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...