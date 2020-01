Il Fondo salva-casa accorre in aiuto dei debitori. Il decreto fiscale (n. 124) approvato a dicembre 2019 introduce importanti novità a favore di quei debitori a cui è stata pignorata l’abitazione principale da parte della banca per morosità. In pratica, il decreto …

Prima casa: da oggi più protetta se non si riesce a pagare il mutuo

