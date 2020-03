(Teleborsa) – “È in periodi come questo in cui dobbiamo restare a casa per rallentare la diffusione del coronavirus che si rivaluta il lavoro svolto da chi assicura che i generi alimentari e i beni di prima necessità continuino a essere disponibili nei negozi.

Continua a leggere >>>>> Polo Mercitalia, Gosso: “In prima linea per assicurare servizi essenziali al Paese”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...