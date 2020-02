I dati diffusi da Strategy Analytics evidenziano come a fronte delle vendite, registrate nel 2019, per circa 31 milioni di dispositivi Apple Watch l’industria dell’orologeria svizzera abbia totalizzato vendite per circa 21 milioni di pezzi. Apple quindi distanzia con i …

Più Apple Watch venduti che tutti gli orologi Swiss Made

