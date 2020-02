(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 19 febbraio – L’attivita’ degli impianti Pirelli in Cina riprendera’ in modo graduale a partire dalla prossima settimana. Lo ha sottolineato il ceo Marco Tronchetti Provera nel corso della conferenza stampa sul piano 2020.

